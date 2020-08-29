Возле Трофимовского моста произошло ДТП

ДТП у Трофимовского моста. Фото предоставил очевидец
На проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе сегодня случилось ДТП.
Авария произошла на пересечении с Молодежным проездом. Неподалеку от Трофимовского моста.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, на месте работали сотрудники скорой помощи. Однако в ГИБДД города отметили, что авария обошлась без пострадавших.
Фото предоставил очевидец
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