Возле Трофимовского моста произошло ДТП

ДТП у Трофимовского моста. Фото предоставил очевидец

На проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе сегодня случилось ДТП.

Авария произошла на пересечении с Молодежным проездом. Неподалеку от Трофимовского моста.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, на месте работали сотрудники скорой помощи. Однако в ГИБДД города отметили, что авария обошлась без пострадавших.

Фото предоставил очевидец

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