В Саратове пропала девочка с рыже-русыми волосами

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В Заводском районе Саратова 26 августа пропала 15-летняя Екатерина Васильева.
Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», девочка ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые с рыжим.
На момент пропажи была одета в черную футболку с рисунком (как на фото), черные джинсы и красные кеды. С собой у Екатерины был черный рюкзак с наклейками и значками.
Если вы видели девочку, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
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