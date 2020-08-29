В Саратове пропала девочка с рыже-русыми волосами

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В Заводском районе Саратова 26 августа пропала 15-летняя Екатерина Васильева.

Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», девочка ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые с рыжим.

На момент пропажи была одета в черную футболку с рисунком (как на фото), черные джинсы и красные кеды. С собой у Екатерины был черный рюкзак с наклейками и значками.

Если вы видели девочку, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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