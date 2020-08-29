В Саратове на Чернышевского из-под земли забил фонтан

Коммунальный фонтан в Саратове. Фото из соцсети

Сегодня, 29 августа, в Саратове забил коммунальный фонтан.

- Фонтан высотой более пяти этажей появился на пересечении Провиантской и Чернышевского! — написал Никита Стеценко в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Очевидец в доказательство приложил фото и видео, на которых видна струя воды, тянущаяся вверх.

В комментариях многие пользователи восприняли данный инцидент без негатива, некоторые решили пошутить, предложив подвезти к месту прорыва музыку.