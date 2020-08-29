Сотрудники СГЭТ выехали за троллейбусами для Саратова в Москву

Сегодня, 29 августа, сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс» отправились в Москву за троллейбусами для Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, специалисты примут участие в транспортировке 80 единиц транспорта.

Напомним, передача троллейбусов стала возможна при поддержке спикера ГД Вячеслава Володина.

Все «рогатые» в исправном состоянии, современные, имеют возможность динамического хода. Часть оборудована кондиционерами. Также из столицы в Саратов прибудут и контактные сети.

Новые троллейбусы прибудут уже через несколько дней. Их продезинфицируют перед выпуском на линии.

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