ФСБшники заинтересовались предприятием в Саратове за работу без лицензии

В Саратове на руководителя одного из промышленных предприятий ФСБшники возбудили дело.

- Организация специализировалась на производстве материала, применяемого для ремонта автомобильных дорог. В Ростехнадзоре она была зарегистрирована как опасный производственный объект и в связи с этим должна иметь соответствующую лицензию, но из-за неудовлетворительного технического состояния ее не дали, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ по Саратовской области.

Несмотря на это, директор продолжил работу без нужного документа, производя и реализуя асфальтобетонную смесь.

По данным материалам правоохранители возбудили дело за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Теперь руководителю предприятия грозит до пяти лет лишения свободы.

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