Саратовских родителей призывают не вестись на поборы в школах

В мэрии Саратова напомнили о поборах в школах в преддверии начала учебного года.

- Поступает информация о сборе родителями учеников денежных средств, порой по их личной инициативе. Повторяю – это недопустимо! — заявил замглавы Саратова по социальной сфере Александр Бурмак.

Чиновник напомнил, что по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина каждой школе Саратова выделено по 500 тыс. рублей. Также на ремонт 92 образовательных учреждений из бюджета потратили 143 млн рублей.

О поборах Бурмак попросил сообщать в его приемную или в городской комитет по образованию.

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