На Усть-Курдюмской пропала остановка десятка автобусов

В Саратове на остановке вместо павильона насыпана кучка песка

Утром 29 августа в Саратове была проверена работа городских автобусов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», проверка состоялась в рамках рейда по «дачным» маршрутам.

Оказалось, что ряд водителей проигнорировали требование о ношении масок. Теперь перевозчики получат соответствующие жалобы на своих сотрудников.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко осмотрел остановку «поселок Юбилейный» на Усть-Курдюмской. Здесь проходят множество автобусов и маршруток, например, 2д, 90, 241, 45, 72, 89, 95 и другие, почти двух десятков.

Состояние места его не удовлетворило. По факту — самого павильона уже не существует. На его месте находится магазин. А от остановки сохранился только столб и знак с перечнем маршруток. Кроме того, на территории свалена куча песка.

- У вас тут Исаев (глава Саратова Михаил Исаев — прим. ред.) все хочет порядок навести. Вот тут надо выяснить, куда делся павильон, обустроить как-то. Может, с собственником поработать. А строительный мусор — вообще административная ответственность, — сказал Козаченко представителям городской администрации, которые принимали участие в рейде.

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