В Саратове велосипедист врезался в «Калину» и попал в больницу

Днем 28 августа в Заводском районе Саратова случилось ДТП с участием велосипедиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №43 по улице Миллеровская в 13:50.
57-летний мужчина на велосипеде нарушил правила проезда перекрестков. Он столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 29-летней женщины.
Пострадавший был госпитализирован.
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