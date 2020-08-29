В Саратове велосипедист врезался в «Калину» и попал в больницу

Днем 28 августа в Заводском районе Саратова случилось ДТП с участием велосипедиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №43 по улице Миллеровская в 13:50.

57-летний мужчина на велосипеде нарушил правила проезда перекрестков. Он столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 29-летней женщины.

Пострадавший был госпитализирован.

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