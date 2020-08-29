Студентка и пенсионерка из Саратова перевели мошенникам более миллиона рублей

В Саратове еще две женщины стали жертвами мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, одна из них 64-летняя пенсионерка, вторая 19-летняя студентка.

Обе пострадавшие ответили на звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что по их картам проводятся подозрительные действия. Пенсионерка поверила и произвела в банкомате ряд операций, переведя мошенникам 800 тыс. рублей. Девушка кроме того продиктовала номер и cvc-код, тем самым лишившись 369 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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