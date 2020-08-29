Жители улицы Шехурдина остались без воды

Воды не будет до вечера Фото: Екатерина Семенова

Отключена холодная вода у жителей Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начались работы, которые продолжатся до восьми вечера.

Воды не будет в домах на улице Шехурдина, от проспекта Строителей до 2-й Прокатной. Это район Трофимовского моста.

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