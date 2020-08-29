Жители улицы Шехурдина остались без воды

Воды не будет до вечера
Фото: Екатерина Семенова
Отключена холодная вода у жителей Ленинского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начались работы, которые продолжатся до восьми вечера.
Воды не будет в домах на улице Шехурдина, от проспекта Строителей до 2-й Прокатной. Это район Трофимовского моста.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.