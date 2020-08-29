В Саратове двое парней сдали в ломбард отобранную у пенсионерки цепочку

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла ограбление пенсионерки.

- В отдел 26 августа обратилась 67-летняя пенсионерка. У дома на Камской у нее отобрали золотую цепочку за 4 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело за грабеж и задержала 22-летнего парня и его 19-летнего подельника. Старший не судим, а вот младшего привлекали по наркостатье.

Оба признались в содеяном и сообщили, что сдали похищенное в ломбард, а деньги потратили. Им выписали подписки о невыезде.

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