За сутки в Саратовской области выявили 96 случаев коронавируса

В Саратовской области на сегодняшнее утро, 29 августа, выявлено еще 96 случаев коронавируса.

- Общее число зараженных составило 12 163, а выздоровевших — 7 927. За сутки вылечились 76 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Треть новых случаев выявлена в Саратове — 35, в Энгельсском районе — шесть, в Базарно-Карабулакском и Балаковском — по пять. Еще в 24 районах — по четыре и менее случаев.

С пневмонией коронавирус протекает у 66 новых пациентов.

При этом среди заболевших больше всего пожилых людей старше 60 — 34 человека. Также заболели трое детей до 14 лет.

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