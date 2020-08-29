Водительница скончалась в больнице после ДТП в Духовницком районе

В Духовницком районе Саратовской области ночью 28 августа случилось ДТП.

- В 02:30 на 26-м км дороги из Духовницкого в Богородское 35-летняя водительница «Лады Приора» не съехала в кювет и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Женщину госпитализировали, но в семь вечера она скончалась от полученных травм.

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