Субботним утром чиновники Минтранса решили проверить дачные автобусы в Саратове

Чиновники Саратова вышли в рейд по дачным автобусам Фото: Антон Угольков

Сегодня утром, 29 августа, министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области выехали в рейд, чтобы проверить дачные автобусы.

- Поступают жалобы, что плохо ходят дачные автобусы, перевозчики используют машины малой вместимости, поэтому транспорт загружен. Кроме того, проверяем и соблюдение масочного режима, — рассказал замминистра Иван Козаченко.

От жителей поступали жалобы на тесный транспорт Фото: Антон Угольков

Одна из женщин на остановке рассказала о неудовлетворяющем ее расписании автобусов. При этом она заявила, что, возможно, менять его экономически нецелесообразно.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по итогам обращений граждан работа маршрутов корректируется. В приехавшем автобусе №236 было достаточно тесно.

Иван Козаченко отметил, что в министерстве попытаются подкорректировать расписание в зависимости от дня недели, погодных условий.

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