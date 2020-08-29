Осужденный в колонии под Саратовом ради телефона решил дать взятку

В Саратовской области в отношении осужденного 37-летнего мужчины завершили еще одно расследование. На этот раз его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, по версии следствия, 5 июля мужчина в колонии №4, что находится в Пугачеве, попросил сотрудника ИК купить телефон и попытался перечислить 5 тыс. рублей через третье лицо. Однако злоумышленника поймали правоохранители.

Свою вину гражданин признал. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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