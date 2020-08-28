В Саратове на Вишневой горел трамвай

Горящий трамвай. Фото очевидца

Сегодня, 28 августа, в Ленинском районе Саратова горел трамвай №3.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около остановки «Вишневая». Загорелся второй вагон состава. Предварительно, возгорание случилось из-за проводки или колодок.

На месте работали пожарные. О пострадавших неизвестно.

Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение «троек» прервалось в 19:30, уже в 20:00 вагоны пошли.

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