Болельщикам Саратовской области разрешили приходить на стадионы

Жителям Саратовской области разрешили на стадионах смотреть за играми Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области с завтрашнего дня, 29 августа, зрителям разрешили приходить на стадионы.

Как отмечается в постановлении, которое подписал председатель регионального правительства Александр Стрелюхин, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп разрешается.

Однако трибуны должны оставаться почти пустыми, чтобы людей было не более 10% от общей их вместимости.

Также с 31 августа открываются учреждения, подведомственные министерству труда и соцзащиты населения области. Их руководителям перед возобновлением работы нужно провести генеральную уборку помещений с дезсредствами, организовать входной фильтр, измерять посетителям температуру и часто проводить уборку.

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