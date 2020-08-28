В Саратове возбудили уголовное дело из-за убийства матери 15-летней дочерью

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за найденного в квартире на улице Панченко трупа женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что смерть 40-летней женщине причинила ее 15-летняя дочь. Между ними произошел конфликт.

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