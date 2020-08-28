Лес под Саратовом горел сутки

Пожар уничтожил 100 гектаров леса Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Ликвидирован лесной пожар в Красноармейском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ликвидация зафиксирована в 16:30.

Напомним, сигнал о возгорании поступил 27 августа около 15:30. Огонь уничтожил лес на площади около 100 гектаров.

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