Лес под Саратовом горел сутки

Пожар уничтожил 100 гектаров леса
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Ликвидирован лесной пожар в Красноармейском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ликвидация зафиксирована в 16:30.
Напомним, сигнал о возгорании поступил 27 августа около 15:30. Огонь уничтожил лес на площади около 100 гектаров.
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