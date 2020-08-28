В Саратовской области 123 хронических больных ожидают квартиры

Сегодня, 28 августа, в облдуме обсудили выдачу квартир людям с хроническими заболеваниями.

В очереди на жилье в области сейчас стоит 123 таких гражданина. В региональном бюджете на эти цели в 2020 году заложено более 39 млн рублей. В пределах этой суммы уже заключены контракты на строительство или приобретение жилья.

В этом же году планируется обеспечить квартирами 51 человека из 123. В понедельник, 10 августа, на жеребьевке уже распределили 33 жилых помещения в Саратове, а к 26 августа обеспечили квартирами 29 человек, из них 17 — за счет бюджета 2019 года.

До конца этого года должны поступить еще 23 квартиры в Саратове. Также в Энгельсе строится 54-квартирный дом, в котором 38 квартир для граждан с тяжелыми формами хронических заболеваний.

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