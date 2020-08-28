В Саратовской области из-за мертвых кота и барсука ввели карантин

В трех районах Саратовской области ввели карантин по бешенству.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении ветеринарии, ветеринары нашли мертвого барсука, больного бешенством, в 3-х км севернее Алгая.
Также бешеную корову выявили в Елани Ртищевского района, а павшего кота с этим заболеванием обнаружили в личном подсобном хозяйстве в Тарханах Саратовского района.
Карантин в этих местах будет длиться как минимум до 28 октября.
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