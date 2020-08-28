В Саратове трамваи перестали ходить из-за упавшего пассажира

В Саратове сегодня днем, 28 августа, перестали ходить трамваи №11.

- Движение прервалось в 14:30 у остановки «Жуковского». Транспорт не едет в сторону 6-го квартала из-за инцидента с пассажиром, — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Оказалось, что человек упал в вагоне. Теперь «одиннадцатые» едут из Солнечного только до улицы Осипова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.