В Саратове трамваи перестали ходить из-за упавшего пассажира

В Саратове сегодня днем, 28 августа, перестали ходить трамваи №11.
- Движение прервалось в 14:30 у остановки «Жуковского». Транспорт не едет в сторону 6-го квартала из-за инцидента с пассажиром, — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Оказалось, что человек упал в вагоне. Теперь «одиннадцатые» едут из Солнечного только до улицы Осипова.
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