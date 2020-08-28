Стали известны направления тем итогового сочинения в Саратовской области на 2021 год

Стали известны направления тем итогового сочинения для 11-классников в 2020/2021 учебном году в Саратовской области.

Как сообщила зампред регионального правительства Ирина Седова в своем Инстаграм-аккаунте, темы были объявлены на Общероссийском родительском собрании.

Направления:

- Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности).

- Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»).

- Между прошлым и будущим: портрет моего поколения (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом).

- Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством).

- Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).