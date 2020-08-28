В Вольске у пенсионера украли забор около дома

В Вольском районе Саратовской области полиция раскрыла кражу забора.
- С заявлением 8 августа обратился 67-летний мужчина, так как по вине неизвестных его дом остался без ограждения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Похищенными оказались 16 листов металлопрофиля и семь труб.
Подозреваемым по делу оказался 31-летний рецидивист. Он во всем признался. Его задержали.
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