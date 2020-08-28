В Саратове женщина в магазине не удержалась перед смесителями и украла их

В Саратове женщина украла болгарку и два смесителя. Общая сумма ущерба составила 8,9 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, кражу раскрыли полицейские отдела полиции №2 в Заводском районе. К ним днем 17 августа пришел 36-летний старший специалист. Он рассказал, что неизвестная украла из магазина на Орджоникидзе товар.

Правоохранители поймали подозреваемую. Предполагаемой воровкой оказалась 42-летняя ранее не судимая женщина. Она призналась в содеянном и рассказала, что похищенное продала на рынке «Шарик», а деньги потратила.

Злоумышленнице выписали подписку о невыезде.

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