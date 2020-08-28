«Вечером в пятницу пройдут дожди, а с воскресенья начнется тепло»: Гидрометцентр о погоде в Саратовской области

В воскресенье в Саратовской области вновь станет тепло Фото: Екатерина Семенова

Синоптики Гидрометцентра Саратовской области дали прогноз на ближайшие выходные — 29 и 30 августа.

- Сегодня вечером, 28 августа, по области будет проходить зона атмосферного фронта, из-за этого погода будет неустойчивой, — рассказала «КП-Саратов» синоптик Лариса Васильева.

Вечером начнутся кратковременные дожди, засверкают молнии. При грозе порывы ветра усилится до 15–18 м/с.

Ночью температура опустится до +14…+19 градусов, кое-где даже до +9 градусов. Днем в субботу по области будет +23…+28 градусов.

В воскресенье в регионе станет потеплее: осадки прекратятся, будет безоблачно. При этом 30 августа повысится атмосферное давление.

Ночью в воскресенье будет 10–15 градусов тепла, а днем разжарится до +25…+30 градусов.

- Такая температура на 2-3 градуса выше климатической нормы для этого периода, — отметила Васильева.

В понедельник также будет тепло: по области воздух разогреется до +25…+30 градусов.

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