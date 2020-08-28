Радаев отчитал власти Энгельса за неправильное планирование

Валерий Радаев высказал своему бывшему заму, а ныне главе Энгельса Стрельникову, что тот не умеет планировать

Днем 27 августа губернатор Радаев осмотрел ход реконструкции и благоустройства нескольких объектов в Энгельсе, в частности, продолжение строительства третьей очереди парка «Патриот».

- Раскритиковал третий этап благоустройства парка «Патриот» в Энгельсе. Указал администрации города и профильному министру на недоработки. Обустроенные в прошлом году площадки выглядят неухоженными. Здесь еще не все приведено в порядок, а содержание нужно обеспечить на высоком уровне, - написал Радаев в своем Инстаграм.

Основная претензия главы региона была к тому, что первый очереди парка не доделаны и оставлены без внимания.

- Что вам мешает сделать сделать площадки для пляжного футбола и волейбола, огородите здесь на берегу территорию. Если ничего не мешает, почему не сделали?

Вы зачем дальше продолжаете дорожки делать, если у вас здесь не закончено? Ничего не работает, а вы пошли куда-то в дебри. Это неправильное планирование, - заявил Радаев.

Три спортивных площадки в парке, в том числе с резиновым покрытием, не завершены, оборудование не установлено.

В то время как губернатор указал главе на ошибки в планировании, перед мостом Саратов-Энгельс с обеих сторон скопились гигантские пробки. Причиной стали дорожные работы на улице Лесозаводская. Без предупреждения автомобилистов заранее, дорожники перекрыли въезд на мост в вечерний час пик.