Рецидивист в Саратове не постыдился воровать телефон на детской площадке

В Волжском районе Саратова полиция вчера, 27 августа, раскрыла кражу мобильника с детской площадки.

- Вечером 14 апреля 32-летняя женщина обратилась в отдел с заявлением. Телефон почти за 7 тыс. рублей неизвестный похитили около дома по улице Исаева, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Через несколько месяцев по подозрению задержали 45-летнего рецидивиста. Он признался в преступлении, но смартфон не вернул, так как успел продать на Сенном рынке за 2 тыс. рублей. Мужчине выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.