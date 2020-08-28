Полиция составила протокол на хозяина покусавшего пенсионерку в Саратове алабая

Полиция проводит проверку по факту нападения алабая на пенсионерку в Саратове.

- На линию 02 обратилась 75-летняя женщина. Ее во дворе дома по улице 2-я Садовая покусала собака. Прибывшие полицейские составили на владельца пса протокол за выгул животного без поводка или намордника, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Напомним, ЧП случилось 25 августа. После этого собаку обследовали на бешенство.

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