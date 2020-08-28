В Минздраве рассказали подробности двух новых смертей от коронавируса в Саратове

Всего в регионе умерли от коронавируса более 70 человек

За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано две новых смерти от коронавирусной инфекции.

Как уточнили в Минздраве, в обоих случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью.

Один из погибших — 54-летний мужчина. По данным медиков, он поступил в больницу через неделю после начала заболевания.

В стационаре диагностировали тотальное поражение легочной ткани. Там он провел 18 суток, причем все время в реанимации. Несмотря на все усилия медиков, на восьмые сутки произошло ухудшение состояния пациента, нарастание дыхательной недостаточности, он был переведен на ИВЛ, где находился десять суток.

Из сопутствующей патологии у него была ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет.

Еще один скончавшийся — 63-летняя женщина. В течение недели лечилась самостоятельно и в реанимационное отделение поступила в тяжелом состоянии с тотальным поражением легких, с признаками цитокинового шторма.

- Ей был назначен тоцилизумаб, комплексное интенсивное лечение в соответствии с порядками, протоколами и клиническими рекомендациями. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, сохранялась прогрессирующая отрицательная динамика. В стационаре провела трое суток, все — на ИВЛ. Сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, — рассказали в Минздраве.

Общее число скончавшихся в Саратовской области достигло 71.