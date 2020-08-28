В Саратовской области мужчина заставил сына воровать из магазина за сладости

В Саратовской области завершено расследование в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в вовлечении сына в преступление путем обещаний.

- Следствие считает, что вечером 20 марта 2020 года в Ивантеевском районе гражданин уговорил 13-летнего сына воровать в магазине в обмен на сладости. После задуманного злоумышленник, действительно, передал пакет с добычей ребенку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Полицейские поймали горе-отца, он во всем признался. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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