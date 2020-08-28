Эксперт Ольга Сокольская: На площади Кирова «исполняют дрянь»

Фото из Инстаграм-аккаунта Ольги Сокольской

Член Общественной палаты Саратова, доктор сельскохозяйственных наук Ольга Сокольская заявила о плохом благоустройстве площади Кирова, проходившем в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Она заметила недостатки в различных системах, например, автополива.

- Михаил Александрович, это кого вы считаете специалистами? Это тех, кто эту дрянь запроектировал, или тех, кто ее исполняет? — обращается Ольга Сокольская к мэру Саратова Михаилу Исаеву в своем посте в Инстаграм.

Женщина привела примеры, в частности, в виде фото установленного вплотную с тротуаром автополива, отсутствия ливневок или их нахождение под прямым углом, бракованного покрытия на пешеходной зоне, погибших саженцев растений.

Фото из Инстаграм-аккаунта Ольги Сокольской

Также Сокольская заметила, что везде сопряжение грунта с мощением сделано неправильно.

- Дороги — выше, грунт — ниже и между ними должна быть ливневка. Здесь же — или вровень, или грунт выше, — отмечает доктор сельхознаук.

По ее словам, из-за этого на пешеходной зоне всегда будет грязь.

Фото из Инстаграм-аккаунта Ольги Сокольской

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