В Степном мужчину отправили на работы после нападения с тарелкой на женщину

В поселке Степное Советского района Саратовской области вынесен приговор 23-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

В конце апреля 2020 года мужчина поссорился с 25-летней сожительницей. Он был пьян и ударил даму тарелкой по лицу, что причинило травму.

Причиной ссоры стали упреки женщины в его пристрастии к алкоголю.

Суд приговорил агрессивного мужчину к 120 часам обязательных работ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.