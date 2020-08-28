В Саратовской области за сутки выявлено 93 больных коронавирусом

В Саратовской области сегодня утром, 28 августа, выявили еще 93 случая заболевания коронавирусом.

- Общее число зараженных — 12 067, а выздоровевших — 7 851. За сутки вылечились 83 человека, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 43, а также Балаковском районе — десять. В еще 15 районах — по пять и менее заболевших.

За сутки выявили 20 человек, заразившихся контактным путем, у остальных 73 источник не установлен.

Коронавирусом заболели двое детей до 14 лет, но самая многочисленная группа инфицированных за сутки — люди старше 60, таких 40 человек.

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