Антимонопольщики проверяют Sunlight из-за рекламы о закрытии магазинов

Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской и Челябинской областям проверяют рекламу сети ювелирных магазинов Sunlight.

В одно из региональных УФАС поступило сообщение от гражданина, который посчитал СМС о закрытии торговых точек и распродаже товара нарушением требований рекламного законодательства, сообщает ТАСС.

После проверки в отношении компании Sunlight могут возбудить уголовное дело. По мнению заявителя, эта реклама создает у потребителей представления о реальном закрытии магазина и стимулирует спрос, но фактически они не закрываются, поэтому реклама вводит покупателей в заблуждение.

Напомним, две торговые точки сети расположены также в Саратове, а одна — в Энгельсе.

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