За развратные действия с подростком саратовцу грозит до трех лет колонии

В Энгельсе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Его обвиняют в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

- Следствие считает, что в период с октября 2019 по февраль 2020 года злоумышленник несколько раз совершил преступление в отношении 14-летней девочки. О случившемся узнала мать подростка и обратилась в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи смогли установить психологический контакт с потерпевшей, и она рассказала о шести подобных случаях.

Собранные доказательства направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Теперь мужчине максимум грозит до трех лет лишения свободы.