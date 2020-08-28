В Энгельсе маршрутка попала в ДТП из-за шлагбаума

В Энгельсе Саратовской области случилось ДТП из-за шлагбаума.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в аварию попала маршрутная «Газель» №25.

Маршруткой управляла 49-летняя женщина. Автомобиль врезался в шлагбаум, который внезапно открылся из-за ветра.

В салоне было пять человек, в больницу попала 48-летняя женщина, еще одной пассажирке, 18-летней девушке, была оказала разовая помощь.

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