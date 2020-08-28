Лесной пожар под Саратовом локализован

Лесной пожар в Красноармейском районе Саратовской области локализован.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 15:32, а локализация зафиксирована в 23:10.
На восемь утра открытого огня уже нет.
В общей сложности пожаром уничтожено около 100 гектаров леса. На тушение выезжали 80 человек, 25 единиц техники, а также аэромобильная группировка МЧС.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.