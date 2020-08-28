Пожилой водитель устроил ДТП на трассе под Саратовом и умер в больнице

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Воскресенском районе случилось массовое ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 12:56 на 244-м километре.

По предварительной версии, 74-летний водитель ВАЗ-2115 превысил скорость и не выдержал дистанцию. Его машина врезалась в «Ладу Ларгус», которой управлял 39-летний мужчина. Она, в свою очередь, столкнулась с едущей впереди Hyundai Santa Fe под управлением 28-летнего водителя.

Госпитализированы водитель и два пассажира «пятнадцатой». Вечером того же дня стало известно, что пожилой автомобилист скончался в больнице.

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