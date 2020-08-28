В Пугачеве оштрафовали юных угонщиков

В Пугачеве Саратовской области двух несовершеннолетних юношей признали виновными в угоне.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено около полуночи 16 мая.

По версии следствия, двое 17-летних местных жителей во время прогулки заметили на улице у частного дома ВАЗ-211101. При этом машина заперта не была, в замке зажигания торчал ключ.

Подростки сначала начали толкать машину, чтобы откатить от дома, а потом завели и поехали кататься. Однако вскоре они заметили машину полиции, поэтому свернули с дороги и убежали.

Личности юных злоумышленников установили, а машину возвратили владельцу. Свою вину подростки признали. Каждый из них заплатит штраф — 10 и 15 тыс. рублей.

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