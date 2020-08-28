Стало известно, кто виноват в гигантских пробках перед мостом Саратов — Энгельс

Огромные пробки перед мостом Саратов — Энгельс и со стороны Саратова и со стороны Энгельса 27 августа, как и 25 августа, образовались из-за дорожной организации ООО «Автодорожник» и энгельсских чиновников, которые не контролировали ход работ на одной из важнейших магистралей города. Ранее вину в заторах пытались переложить на случившиеся рядом ДТП.

В распоряжении «КП-Саратов» оказалась видеозапись, сделанная около восьми часов вечера 27 августа. Отстоявшие часовую пробку со стороны Саратова автомобилисты съезжают с моста в Энгельс. Пара регулировщиков ГИБДД направляет машины в одну полосу, в то время как поток транспорта, теперь уже со стороны Энгельса в Саратов, застыл в заторе на несколько километров. Причина очевидна — трое рабочих лопатами ровняют асфальтовую крошку в дорожном шве перед въездом на мост, один работает трамбовщиком. За всем этим наблюдает еще несколько офицеров ГИБДД. Проезд на мост со стороны Энгельса блокирован «КамАЗом», перед застывшим потоком транспорта стоит очередной патрульный ГИБДД.

Работы на таком нагруженном участке трассы всегда проводились в ночное время, чтобы не создавать подобных опасных, с точки зрения дорожного движения, ситуаций с часовыми заторами. Ранее в случае необходимости о перекрытии въезда на мост всегда сообщалось заранее администрацией и анонсировалось в СМИ, чтобы автомобилисты могли выбрать место и время проезда.

В это раз магистраль между городами через стратегический объект — мост Саратов — Энгельс закрыли не по причине ДТП, а для дорожных работ, которые решили проводить в самый час пик. Предупреждений о перекрытии заранее не поступало. Уже после начавшихся сложностей из-за дорожных работ ГИБДД вечером 27 августа распространило сообщение о заторах и предложении водителям выбирать для переезда через Волгу мост в Пристанном. Таким образом, ГИБДД также подтверждает, что причина пробок не в ДТП, а в неправильно организованных работах на улице Лесозаводская.

Редакция «КП-Саратов» по обращениям читателей просит правоохранительные и надзорные органы дать оценку действиям дорожной организации и контролирующих их работы чиновников администрации Энгельса. Фактически, из-за неправильной организации работ оказалась перекрыта федеральная трасса и заблокирована работа стратегически важного объекта инфраструктуры — моста Саратов — Энгельс.