Под Саратовом полыхает лесной пожар

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В Красноармейском районе Саратовской области горит лес.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал об очаге низового лесного пожара поступил в 15:32 от диспетчере Минприроды.

Площадь возгорания составляет 90 гектаров. Очаг расположен в Красноармейском лесничестве на правом берегу Волги.

На месте работают 80 человек и 25 единиц техники. Также задействована аэромобильная группировка. Специалисты произвели опашку территории. Угрозы населенным пунктам нет.

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