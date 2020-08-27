Двое пенсионеров пострадали в тройном ДТП на трассе под Саратовом

В ДТП под Саратовом пострадали три человека. Фото областной ГИБДД

В Воскресенском районе Саратовской области сегодня днем, 27 августа, случилось тройное ДТП.

- На 244-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись ВАЗ-21150, Hyundai Santa Fe и Lada Largus, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В ДТП пострадал 74-летний водитель «пятнадцатой» и его 72-летний пассажир. Их доставили в Воскресенскую районную больницу.

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