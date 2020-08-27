Саратовстат подсчитал, кто чаще всего ходит в кинотеатры в Саратовской области

Саратовстат подготовил портрет типичного киномана Фото: Ольга Симонова

Саратовстат подготовил портрет киномана в Саратовской области.

Так, в 2019 году средняя цена на билет в регионе составляла 266 рублей, тогда как в 2002 году — 41. Причем за три года, с 2016, посещение кинозала в среднем подорожало на 62 рубля.

По данным ЕАИС, в России чаще всего в кинотеатры ходят женщины — 55%. Средний возраст кинозрителя — 28 лет, самая многочисленная возрастная группа — 25–34 года. В этом возрасте находится каждый третий посетитель. При этом подростков от 12 до 17 лет, приходящих смотреть кино, 16,1%, а людей старше 45 и того меньше — 7,8%.

Однако у людей в возрасте 25–34 года пользуются популярностью кинотеатры не просто так. Это самая многочисленная часть населения России и значительная часть Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.