Прощальная служба митрополита Лонгина пройдет 30 августа в Саратове

Митрополит Лонгин
В пресс-службе Саратовской епархии сообщили, что прощальное богослужение митрополита Лонгина в Саратове пройдет 30 августа в воскресенье.
Лонгин отслужит совместную божественную литургию с митрополитом Игнатием, который назначен ему на смену.
Напомним, 25 августа на заседании священного синода Лонгин назначен митрополитом Симбирским и Новоспасским.
Начало богослужения в Покровском храме Саратова в 9:00.
Ранее верующие в соцсетях выразили глубокую печаль по поводу перевода Лонгина из Саратова.