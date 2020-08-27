Прощальная служба митрополита Лонгина пройдет 30 августа в Саратове

Митрополит Лонгин

В пресс-службе Саратовской епархии сообщили, что прощальное богослужение митрополита Лонгина в Саратове пройдет 30 августа в воскресенье.

Лонгин отслужит совместную божественную литургию с митрополитом Игнатием, который назначен ему на смену.

Напомним, 25 августа на заседании священного синода Лонгин назначен митрополитом Симбирским и Новоспасским.

Начало богослужения в Покровском храме Саратова в 9:00.

Ранее верующие в соцсетях выразили глубокую печаль по поводу перевода Лонгина из Саратова.