В Саратовской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями

В Саратовской области сегодня, 28 августа, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем — грозы.
- Температура днем поднимется до +26…+31 градуса, в Саратове — до +29, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Порывы ветра утром и днем могут достигнуть в области 12–17 м/с, а при грозе — до 20 м/с.
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