Саратовцев предупреждают о грозах, жаркой погоде и пожарной опасности

В Саратовской области завтра, 28 августа, ожидается жаркая погода.

- Местами по региону усилится западный ветер, порывы достигнут 15–17 м/с. Также будут грозы, во время них скорость ветра составит до 20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Прогнозируется пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная.

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