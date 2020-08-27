В Саратове почти все парковки оказались оборудованы без разрешения власти

Сегодня, 27 августа, на рабочем совещании в облдуме по вопросам благоустройства тротуаров и капитального ремонта дорог в Саратове выяснилось, что 95% парковок в городе оборудованы без согласования с властями.

- Парковки, кроме больших, например, около супермаркетов, никто с нами не согласовывал. Мы делаем те, что входят в дорогу, а на то, что не внесено в план, мы тратить деньги не можем, — отметил зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов.

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