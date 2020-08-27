Панков поздравил коллегу Ивана Лобанова с назначением и. о. ректора РЭУ имени Плеханова

В своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков отреагировал на сообщение о назначении давнего знакомого Ивана Лобанова на должность и. о. ректора РЭУ имени Плеханова.

- Рад назначению нашего земляка Ивана Лобанова исполняющим обязанности ректора Российского экономического университета имени Плеханова. Знаю его давно, в том числе по совместной работе. Он был депутатом Государственной думы, работал заместителем министра образования и науки России, возглавлял Государственный университет управления. Имеет хорошее образование, толерантен. Умеет слушать и как руководитель принимать взвешенные решения. Считаю университету с таким руководителем повезло. Поздравляю Ивана Васильевича с назначением. Желаю дальнейшей успешной работы, — написал Панков.