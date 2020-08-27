В Саратовской области 40 зараженных коронавирусом женщин родили детей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Саратовской области за время пандемии коронавирусом заразились 128 беременных женщин.

Как сообщил на брифинге первый министр здравоохранения Станислав Шувалов, из них уже стали мамами 40 женщин. 111 на сегодняшний день уже выздоровели.

Что касается зараженных медиков, то всего были инфицированы 1 362 человека. Из них 364 получили выплаты на общую сумму 27,7 млн рублей. Новых смертей среди медицинских работников от коронавируса на 27 августа не зарегистрировано.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.